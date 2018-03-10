Глава Центра освобождения пленных ГО «Офицерский корпус» Владимир Рубан в сговоре с главарями «ДНР» систематически вывозил оружие и боеприпасы на подконтрольную украинской власти территорию, заявили в СБУ.
«Сотрудники СБ Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры задержали злоумышленника при попытке ввоза через пункт пропуска «Майорское» нового арсенала оружия и боеприпасов», - заявили в спецслужбе.
«Жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты», - отметил глава СБУ Василий Грицак.
По его словам, СБУ полностью контролировала поступления боеприпасов в Украину и сделала невозможным их использование.
Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.
Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.
Он отрицает все обвинения.
9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.
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