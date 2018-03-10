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За последний месяц на временно неподконтрольные Украине территории Донбасса зашли около 100 российских снайперов. Об этом в эфире 112 Украина сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Если сегодня на линии разграничения в принципе не так много обстрелов из средств поражения, которые запрещены минскими соглашениями, то снайперы – за прошлый месяц их где-то 100 зашло на территорию «ДНР» и «ЛНР», - как сами стреляют, так и учат местных орков», – отметил Жебривский.

Как сообщал ForUm, 9 марта в 02:00 ночи от пули снайпера российско-оккупационных войск погиб Юрий Луговский, 1994 года рождения, военнослужащий полка «Азов».
ForUm

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