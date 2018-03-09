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9 марта в 02:00 ночи от пули снайпера российско-оккупационных войск погиб Юрий Луговский, 1994 года рождения, военнослужащий воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Луговский родился и проживал в городе Червоноград Львовской области. С первых дней войны ушел добровольцем на фронт, воевал под позывным Барет. Был активным участником Революции Достоинства, участвовал в боях за Иловайск.

Как сообщил волонтер Роман Синицын, Барет был одним из лучших разведчиков «Азова».
ForUm

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