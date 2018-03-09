Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин официально объявил в пятницу, 9 марта, об открытии XII зимних Паралимпиады в Пхенчхане.
Лучшие корейские спортсмены во время торжественной церемонии открытия Игр зажгли Паралимпийский огонь на 35-тысячном стадионе Пхенчхана, сообщает Укринформ.
На «Параде наций» знаменосцем сборной Украины, которая отправила на Паралимпиаду-2018 30-х атлетов, был многократный чемпион и призер Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Виталий Лукьяненко.
Всего на Паралимпиаде в Пхенчхане, которая продлится до 15 марта, будет разыграно 80 комплектов наград в 6-ти видах спорта. На медали претендуют около 670 спортсменов из 49-ти стран.
A Winter #Paralympics 1️⃣st: Go #Georgia! #OpeningCeremony #PyeongChang2018 pic.twitter.com/0poqQjAV9Q— Paralympic Games (@Paralympics) 9 марта 2018 г.
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