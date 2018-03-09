Информация о связях Владимира Рубана с Виктором Медведчуком, которая сегодня активно распространяется в СМИ, не соответствует действительности. Об этом в эфире NewsOne заявил политолог Петр Олещук.

«Много кто пытается привязать эту историю Рубана с Медведчуком, говоря о нем, как о человеке Медведчука. В принципе, насколько я понимаю, информация, мягко говоря, устарела, если вообще соответствовала когда-то действительности. Я просто, ради интереса,загуглил этот вопрос, и большинство ссылок, которые вы находите, они свидетельствуют о наличии достаточно серьезных конфликтов между Медведчуком и Рубаном. В частности, 2015-2016 года Рубан достаточно остро критиковал Медведчука», — сказал политолог.

По его мнению, все попытки установить конкретную связь Рубана с Медведчуком выглядят достаточно искусственными. «Без сомнения, в информационном поле эта тема будет активно использоваться. Хотя, как по мне, говорить объективно на данный момент о какой-то связи Рубана-Медведчука не приходится. Более того, он, вероятно, выступал таким себе своеобразным конкурентом. Он претендовал на ту самую роль переговорщика, специалиста по обмену пленными», — отметил Олещук.

Он добавил, что Виктор Медведчук — «основной ньюсмейкер в обмене пленными». Более того, это подтвердил и президент Украины Петр Порошенко:во время своей последней пресс-конференции он заявил, что именно Медведчук является эффективным переговорщиком между Киевом и Москвой. «Понятно, что сейчас с Медведчуком ассоциируются все эти обмены пленными, он, опять таки, использует это все, всю эту тему достаточно продуктивно, ну, а Рубан, он, по большому счету, какой-то особой роли в этом контексте не играл», — подчеркнул эксперт.

«Очевидно, что Медведчук, который отвечает за переговоры Киев-Москва, и Рубан, который решает локальные задачи, это абсолютно неравнозначные политические единицы», — добавил Олещук.