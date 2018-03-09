Задержанный сотрудниками СБУ Владимир Рубан ни к «Украинскому выбору», ни к его лидеру Виктору Медведчуку никакого отношения не имеет. Об этом в эфире NewsOne заявил Василий Нимченко, народный депутат Украины, представитель «Украинского выбора» в «Оппозиционном блоке». Депутат также объяснил, кто и с какой целью запустил дезинформацию о якобы сотрудничестве Рубана с «Украинским выбором».

Нимченко напомнил о том, как еще в 2015 году писал, что генеральское звание Рубана — вымысел.

«Еще в далеких 2014 и 2015 годах я доказывал, что он занимается не тем делом. Его деятельность по возвращению пленных велась на коммерческой основе через Днепропетровский фарватер. И мне очень удивительно, что до сегодняшнего дня мы слышим, что задержали генерала. Не генерал он! С 1994 года Гарбузюк – его фамилия Гарбузюк (фамилия Рубана — Ред.) — был уволен старшим лейтенантом, заканчивал Черниговское высшее военное авиационное училище, был техником. Но стал фейковым генералом! Это просто позорит честь украинского офицера и честь генерала, но на это никто не обращает внимание!» — возмутился народный депутат.

Нимченко уверен, что при расследовании дела Рубана обязательно будут говорить о «синдроме Кремля» и Медведчуке.

«Будут связывать с «Украинским выбором», с его лидером Виктором Медведчуком — там ничего нет. Я больше чем уверен, что дезинформация была донесена руководству Службы безопасности Украины. Это не первый раз. Политические оппоненты, а короче говоря — представители «партии войны» работают над дискредитацией миротворческой деятельности, которую ведет «Украинский выбор» и его лидер Виктор Медведчук по возврату незаконно удерживаемых лиц. Даже сейчас намечается очередное мероприятие, дай Бог, дети вернутся к своим матерям. Вот в чем идет вопрос. Поэтому все эти (события — Ред.) являются инсинуацией и никакого отношения к реальности не имеют», — заявил Нимченко.