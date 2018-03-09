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Суд избрал главе Центра освобождения пленных ГО «Офицерский корпус» Владимиру Рубану меру пресечения в виде 60 дней ареста без права залога. Соответствующее решение зачитал судья в ходе заседания в Шевченковском районном суде Киева, передате 112 Украина. 

Таким образом, Рубан останется под арестом до 6 мая 2018 года. У защиты есть 5 дней для подачи апелляции. 

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  
ForUm

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