Суд избрал главе Центра освобождения пленных ГО «Офицерский корпус» Владимиру Рубану меру пресечения в виде 60 дней ареста без права залога. Соответствующее решение зачитал судья в ходе заседания в Шевченковском районном суде Киева, передате 112 Украина.

Таким образом, Рубан останется под арестом до 6 мая 2018 года. У защиты есть 5 дней для подачи апелляции.

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.