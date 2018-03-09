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Президент Петр Порошенко вручил национальные премии имени Тараса Шевченко 2018 года, которые были присуждены на основании представления Комитета по премии. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Награду из рук Главы государства сегодня получили художник Павел Маков за художественный проект «Потерянный Рай»; публицист Сергей Плохий – за книгу «Врата Европы», композитор Виктория Полевая – за хоровую симфонию на канонические тексты «Светлые песнопения».

Также Президент вручил награду представителям творческого объединения «Вавилон 13»: режиссеру Владимиру Тихому, операторам Ярославу Пилунскому, Сергею Стеценко и Юрию Грузинову – за цикл историко-документальных фильмов о Майдане 2014 года.

Премией также отмечена писательница Эмма Андиевская за книги стихов.

В 2018 году размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко составляет 240 тыс. грн каждая.

Глава государства выразил признательность членам Шевченковского комитета за работу, которую они провели для определения претендентов, ведь на получение высокой государственной награды претендовали почти 70 номинантов, и только восемь из них успешно преодолели гонки.  
ForUm

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