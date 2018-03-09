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Президент Петр Порошенко отметил, что в последние месяцы в его адрес поступило немало обращений с призывом объявить 2018 годом украинского языка.

«Скажу прямо: я не буду этого делать. Почему? Совершенно очевидно, что года мало. А что в 2019 году будем делать, забудем об украинском языке? Года мало, чтобы наверстать все то, что в результате колониальной политики потерял украинский язык», - подчеркнул Глава государства во время церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2018 года.

Президент поблагодарил авторов петиций за активную гражданскую позицию и неравнодушие и сообщил, что в ближайшее время намерен подписать указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка. «Я призываю вас всех к сотрудничеству, к упорной работе в этом направлении. Потому что впереди – десятилетие украинского языка в Украине. В течение этих десятилетий положительные необратимые изменения должны произойти. И ключевое слово – необратимые», - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что украинская власть уверенно держит курс на усиление роли языка Шевченко во всех сферах общественной жизни. Однако, по его словам, как глава государства и активный участник процесса развития украинской политической нации, Президент заботится о том, чтобы украинские законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является крымскотатарский, российский и другие языки . «Также очевидно, что власть никогда не будет вмешиваться в частную сферу и никоим образом не будет регламентировать в ней язык межличностных коммуникаций», - сказал он.

 

 
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