По меньшей мере 21 человек, в том числе полицейские, нуждались в помощи врачей из-за действия нервно-паралитического вещества, которое было использовано для нападения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает Радио Свобода.

Глава полиции графства Уилтшир, где произошло нападение, Кир Притчард 8 марта сообщил, что ряд пострадавших «прошли процесс лечения в больницах... Они сдают анализы крови, им оказывают помощь, поддержку и советы».

Трое из пострадавших, по его словам, остаются в больнице: это Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский Ник Бейли, который одним из первых прибыл на место происшествия.

При этом 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь, по данным британских властей, находятся в критическом состоянии. Полицейский находится в сознании, разговаривает, но его состояние и дальше серьезное, сообщила министр внутренних дел Амбер Радд.

О том, от какого именно вещества пострадали люди, британские власти не сообщает.

Напомним, 4 марта Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован россиянин Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. в торговом центре в Солсбери

В настоящее время 66-летний Скрипаль и его дочь находятся в больнице. Во вторник стало известно, что в больницу с симптомами отравления также попали двое британских полицейских, которые занимаются расследованием произошедшего с экс-полковником ГРУ.

В Кремле утверждают, что не располагают официальной информацией о произошедшем с бывшим разведчиком.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипача отравили нервно-паралитическим веществом. Дело расследуют как попытку убийства с помощью вещества нервно-паралитического действия.

Скрипаль – бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипача освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и 44-летний сын бывшего шпиона.