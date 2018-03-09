Подозреваемый в убийстве и обезглавливании одесситки взят под стражу, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Тело 29-летней женщины с отрезанной головой было обнаружено 27 февраля в ее квартире на улице Средней в Одессе.

По данному факту сотрудники полиции начали уголовное производство по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе отработки связей потерпевшей в поле зрения правоохранителей попал ее 24-летний знакомый. После проведения ряда необходимых мероприятий злоумышленника задержали. Во время задержания мужчина пытался покончить с собой. Один из полицейских, помешавший этому, сам получил ножевые ранения руки.

Установлено, что между потерпевшей и подозреваемым произошел конфликт. Во время ссоры правонарушитель сначала выстрелил в голову своей жертвы из пистолета, а затем отрезал ее и, забрав с собой, ушел. Кроме этого, из квартиры одесситки он прихватил некоторые ее вещи – в частности, золотые украшения и обувь. Позже они были изъяты во время санкционированного обыска в арендованном мужчиной офисе. Также полицейские изъяли и направили на экспертизу предполагаемое орудие преступления – пистолет.

Даже признавшись в содеянном, злоумышленник отказался сотрудничать с правоохранителями и показывать, куда дел часть тела убитой. Во время поисковых мероприятий она была найдена в земле на окраине города.

Сейчас досудебное следствие по делу продолжается. Правоохранители собрали достаточное количество доказательств и сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 с.187 (разбой). Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения еще по двум статьям: ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. В качестве меры пресечения суд избрал подозреваемому содержание под стражей. В случае признания мужчины вменяемым ему грозит пожизненное лишение свободы.