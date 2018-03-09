также в разделеОбщество
СБУ подозревает Рубана в подготовке терактов в сговоре с главарями «ДНР» 38
Желающим проголосовать на выборах президента РФ пообещали «коридор позора» 111
Рубан арестован без права залога 110
Порошенко приказал Грицаку взять под личный контроль дело Рубана 64
Порошенко вручил Шевченковские премии-2018 25
Рубан отрицает все обвинения 70
СМИ: Рубана подозревают в подготовке покушения на Порошенко и захвате Рады 110
Суд избирает Рубану меру пресечения 39
Полиция задержала подозреваемого в обезглавливании одесситки 72
В зоне АТО задержали Рубана 224
МККК направил в ОРДО более 220 тонн гуманитарной помощи 113
В Черное море вошел большой десантный корабль США 194
Исследование: Войска РФ размещены для внезапного нападения на Украину 192
В Украине разыскивают 4266 крымских дезертиров 95
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 77
Полиция: Экс-шпиона РФ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом 49
Руководители государства поздравили женщин с 8 Марта 43
7 марта. Картина дня 73

По случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко Отраслевой государственный архив СБУ представит очередные рассекреченные документы, раскрывающие малоизвестные страницы, касающиеся поэта. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники украинской спецслужбы передадут в Каневский музей Тараса Шевченко материалы, касающиеся знаковой для Украины фигуры Владимира Науменко – выдающегося ученого, культурного и общественного деятеля. Именно он, будучи поборником культурной самобытности украинцев, сделал большой вклад в сохранение и популяризацию творчества и памяти Шевченко. Он был арестован и на следующий день расстрелян вместе с другими жертвами большевизма.

Обнародованные документы также проливают свет на интересные факты создания портрета Шевченко художником Ильей Репиным и обустройства в Каневе могилы Кобзаря.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

192
Теги