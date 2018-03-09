По случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко Отраслевой государственный архив СБУ представит очередные рассекреченные документы, раскрывающие малоизвестные страницы, касающиеся поэта. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники украинской спецслужбы передадут в Каневский музей Тараса Шевченко материалы, касающиеся знаковой для Украины фигуры Владимира Науменко – выдающегося ученого, культурного и общественного деятеля. Именно он, будучи поборником культурной самобытности украинцев, сделал большой вклад в сохранение и популяризацию творчества и памяти Шевченко. Он был арестован и на следующий день расстрелян вместе с другими жертвами большевизма.

Обнародованные документы также проливают свет на интересные факты создания портрета Шевченко художником Ильей Репиным и обустройства в Каневе могилы Кобзаря.