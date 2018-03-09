В пятницу, 9 марта, билетом на проезд в столичной подземке станут стихи Тараса Шевченко. Именно так ПриватБанк совместно с Киевским метрополитеном предложил киевлянам и гостям столицы поэтически отметить день рождения Кобзаря, сообщает пресс-служба метрополитина.

«Все, что нужно – при входе в метро на станциях «Тараса Шевченко» и «Майдан Незалежности» продекламировать стихотворение великого Кобзаря, и наш промоутер пропустит вас бесплатно с помощью бесконтактной карты ПриватБанка. Если же вы растеряетесь и не вспомните продолжение строки «Мені тринадцятий минало...» или иного любимого стихотворения – не беда. Вам подарят открытку с поэзией, которую вы сможете прочитать и изучить до следующего года, чтобы пройти через турникет», - отмечается в сообщении.

Продекламировать стихи возле контролеров можно будет:

10:00 – 11:30 – станция «Тараса Шевченко»

12:00 – 15:00 – станция «Майдан Незалежности».