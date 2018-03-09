также в разделеПроисшествия
«Весеннее» перемирие: ВСУ несут потери 37
Штаб: Военнослужащие открыли стрельбу в Славянске 40
В Киеве и Ужгороде напали на участников марша за права женщин 215
Полицейский покончил с собой на посту возле резиденции Порошенко 143
Во Львове в результате отравления угарным газом погибли 3 человека 48
Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, ранен военный 37
За неделю в Украине от гриппа умерли 3 человека 57
На Житомирщине ривненские «черные лесорубы» обстреляли полицейских 66
Депутат Житомирского облсовета пытался застрелиться 37
Перемирие на Донбассе: Обстрелы продолжаются, погиб военный 59
СЦКК: Боевики обстреляли жилые районы Счастья 57
Из-за аварии несколько поселков в ОРДО остались без воды 37
Боевики три раза нарушили перемирие, ранен военный 45
На Житомирщине в частном доме нашли тела 8 человек 141
В центре Донецка взорвался автомобиль, есть жертвы 146
В Польше избили украинца из-за его национальности 85
В Броварах молодой парень подстрелил двух мужчин 119
В Харькове снова осквернили памятник воинам УПА 65

По дороге в Перемышль автомобиль Ford с украинцами внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, два человека погибли.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Nowiny24.

По данным издания в автобусе находилось 6 человек. Водитель и пассажир погибли на месте. Другие четыре пассажира госпитализированы в больницы Перемышля и Сянка.

 Наиболее тяжело пострадавшего доставили в больницу вертолетом.

Водитель грузовика, 42-летний местный житель, не пострадал, как утверждается, он был трезв.

Граждане Украины, которые ехали этим автобусом, работали на реконструкции моста в соседней Старой Бирче. Они не достигли места назначения около 500 метров.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги