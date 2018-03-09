По дороге в Перемышль автомобиль Ford с украинцами внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, два человека погибли.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Nowiny24.

По данным издания в автобусе находилось 6 человек. Водитель и пассажир погибли на месте. Другие четыре пассажира госпитализированы в больницы Перемышля и Сянка.

Наиболее тяжело пострадавшего доставили в больницу вертолетом.

Водитель грузовика, 42-летний местный житель, не пострадал, как утверждается, он был трезв.

Граждане Украины, которые ехали этим автобусом, работали на реконструкции моста в соседней Старой Бирче. Они не достигли места назначения около 500 метров.