также в разделеПроисшествия
«Весеннее» перемирие: ВСУ несут потери 47
В Польше разбился автобус с украинцами, два человека погибли 32
Штаб: Военнослужащие открыли стрельбу в Славянске 47
В Киеве и Ужгороде напали на участников марша за права женщин 227
Полицейский покончил с собой на посту возле резиденции Порошенко 143
Во Львове в результате отравления угарным газом погибли 3 человека 50
Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, ранен военный 37
За неделю в Украине от гриппа умерли 3 человека 57
На Житомирщине ривненские «черные лесорубы» обстреляли полицейских 66
Депутат Житомирского облсовета пытался застрелиться 37
Перемирие на Донбассе: Обстрелы продолжаются, погиб военный 59
СЦКК: Боевики обстреляли жилые районы Счастья 57
Из-за аварии несколько поселков в ОРДО остались без воды 37
Боевики три раза нарушили перемирие, ранен военный 45
На Житомирщине в частном доме нашли тела 8 человек 141
В центре Донецка взорвался автомобиль, есть жертвы 148
В Польше избили украинца из-за его национальности 86
В Броварах молодой парень подстрелил двух мужчин 119

В Кропивницком злоумышленники со стрельбой пытались украсть ящик цветов, сообщает пресс-служба облполиции.

В четверг, 8 марта, около 10:00 на улице Генерала Родимцева к правоохранителям  обратился гражданин и рассказал, что слышал выстрелы из автомобиля Ford Scorpio неподалеку возле торгового центра.

Кроме водителя, в салоне авто находился полураздетый пассажир. Увидев полицейских, они пытались скрыться. Началось преследование, патрульные догнали машину, мужчин задержали.

Ими оказались 38 и 53-летний жители областного центра.

Как выяснилось позже, двое задержанных мужчин подъехали к продавщице цветов и приказали ей положить в салон авто ящик с цветами. А вместо того, чтобы рассчитаться за товар, один из них достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону продавца. Никто не пострадал.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги