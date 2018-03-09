В Кропивницком злоумышленники со стрельбой пытались украсть ящик цветов, сообщает пресс-служба облполиции.

В четверг, 8 марта, около 10:00 на улице Генерала Родимцева к правоохранителям обратился гражданин и рассказал, что слышал выстрелы из автомобиля Ford Scorpio неподалеку возле торгового центра.

Кроме водителя, в салоне авто находился полураздетый пассажир. Увидев полицейских, они пытались скрыться. Началось преследование, патрульные догнали машину, мужчин задержали.

Ими оказались 38 и 53-летний жители областного центра.

Как выяснилось позже, двое задержанных мужчин подъехали к продавщице цветов и приказали ей положить в салон авто ящик с цветами. А вместо того, чтобы рассчитаться за товар, один из них достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону продавца. Никто не пострадал.