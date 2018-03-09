также в разделеМир
Отравление Скрипаля: За помощью обратился 21 человек 21
Трамп и Ким Чен Ын согласились встретиться 18
НАТО проведет в Европе крупнейшие учения со времен «холодной войны» 51
Стало известно, кто будет вести диалог о возвращении РФ в ПАСЕ 84
Сирийская группировка заявляет, что сбила российский Ан-26 139
Европарламент не будет направлять наблюдателей на выборы в РФ 80
Вещество, которым отравили бывшего шпиона РФ, ранее использовала ФСБ 62
Харассмент в Госдуме: Спикер посоветовал журналисткам менять работу, если опасно 32
В Госдепе США заявили, что не запрещали контакты с Польшей 115
В Чечне разбился вертолет, погибли 6 человек 63
Coca-Cola впервые в своей истории выпустит алкогольный напиток 45
В Госдуме разгорается скандал: журналистки обвинили депутата в домогательствах 118
На Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение из-за беспорядков 74
В Варшаве отрицают, что США запретили контакты с Польшей 48
На борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились 39 российских военных 68
КНДР согласилась на приостановку ядерных испытаний и переговоры с США 39
В Кремле прокомментировали отравление экс-полковника ГРУ 70
В Сирии разбился российский транспортный самолет, 32 погибших 119

Бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль, отравленный неподалеку от Лондона, поддерживал контакты с британцем, который участвовал в подготовке досье о связях Трампа с Россией. Об этом сообщила британская газета The Telegraph, передает 112 Украина.

Издание отмечает, что Скрипаль поддерживал тесные контакты с британцем, участвовавшим в подготовке доклада о связях команды президента США Дональда Трампа с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

Когда Скрипаль в 2010 году поселился в Солсбери, он установил тесные связи с британцем, имя которого не называется. Этот мужчина работал в частном агентстве расследований Orbis Businnes Intellegence бывшего сотрудника британской разведки MИ-6 Кристофера Стила, который подготовил и передал американским властям «российское досье» Трампа.

На данный момент состояние экс-сотрудника ГРУ оценивается как крайне тяжелое.

Ранее СМИ сообщили, что доклад о наличии у России возможного компромата на Трампа подготовила фирма Orbis Business Intelligence, директором которой является бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил. На данный момент Стил находится в бегах.

Накануне CNN сообщило, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о вмешательстве России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию. Кроме того, издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад с якобы собранным российскими спецслужбами компроматом на избранного президента США. Трамп назвал доклад фейком, а его публикацию — «политической охотой на ведьм». 

Бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил  работал в Москве около 20 лет назад. 

По данным СМИ, в распоряжении Федерального бюро расследований (ФБР) США, ведущего расследование относительно возможного сговора команды Дональда Трампа с россиянами, оказалось еще одно досье на главу Белого дома.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги