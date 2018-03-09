Бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль, отравленный неподалеку от Лондона, поддерживал контакты с британцем, который участвовал в подготовке досье о связях Трампа с Россией. Об этом сообщила британская газета The Telegraph, передает 112 Украина.

Издание отмечает, что Скрипаль поддерживал тесные контакты с британцем, участвовавшим в подготовке доклада о связях команды президента США Дональда Трампа с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

Когда Скрипаль в 2010 году поселился в Солсбери, он установил тесные связи с британцем, имя которого не называется. Этот мужчина работал в частном агентстве расследований Orbis Businnes Intellegence бывшего сотрудника британской разведки MИ-6 Кристофера Стила, который подготовил и передал американским властям «российское досье» Трампа.

На данный момент состояние экс-сотрудника ГРУ оценивается как крайне тяжелое.

Ранее СМИ сообщили, что доклад о наличии у России возможного компромата на Трампа подготовила фирма Orbis Business Intelligence, директором которой является бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил. На данный момент Стил находится в бегах.

Накануне CNN сообщило, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о вмешательстве России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию. Кроме того, издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад с якобы собранным российскими спецслужбами компроматом на избранного президента США. Трамп назвал доклад фейком, а его публикацию — «политической охотой на ведьм».

Бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил работал в Москве около 20 лет назад.

По данным СМИ, в распоряжении Федерального бюро расследований (ФБР) США, ведущего расследование относительно возможного сговора команды Дональда Трампа с россиянами, оказалось еще одно досье на главу Белого дома.