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В четверг, 8 марта, в Славянске Донецкой области военнослужащие Вооруженных сил Украины применили огнестрельное оружие. Военнослужащие задержаны, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В настоящее время органами Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка ВСУ в рамках служебного расследования проводится выяснение обстоятельств, которые привели к этому», - говорится в сообщении.

«Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности», - заявили в штабе.

 
ForUm

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