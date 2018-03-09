В четверг, 8 марта, в Славянске Донецкой области военнослужащие Вооруженных сил Украины применили огнестрельное оружие. Военнослужащие задержаны, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В настоящее время органами Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка ВСУ в рамках служебного расследования проводится выяснение обстоятельств, которые привели к этому», - говорится в сообщении.

«Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности», - заявили в штабе.