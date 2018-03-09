Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак считает глупостью внесение ее имени в базу сайта «Миротворец».



«Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ»,- сказала Собчак РИА Новости.

Ранее Собчак была внесена в базу сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке на полуостров в апреле 2014 года. Кроме того, по данным сайта, журналистка в то время оправдывала оккупацию Крыма.

Напомним, 6 марта Ксения Собчак в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что направила в Посольство Украины в РФ письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.

В то же время в дипмиссии заявили, что никаких писем не получали.