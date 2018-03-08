Неизвестные напали на участников маршей за права женщин, которые проходили в Киеве и Ужгороде.

В результате нападения в столице пострадали по меньшей мере пять женщин.

Как сообщила Громадському организатор акции Елена Шевченко, одно из нападений произошло возле Бессарабской площади, возле Киевской городской государственной администрации, где и закончилась акция.

«Напали после окончания акции. Известно сейчас о минимум пяти людях. Пока собираем информацию», - рассказала Шевченко.

Шевченко прибыла в отделение полиции, по ее словам, на нее составляют административный протокол.

«Протокол составляют якобы из-за одного из плакатов. Говорят, что была голая женщина с трезубцем, это издевательство над государственными символами. Я этого плаката не видела», - сказала Шевченко.

Одна из участниц марша опубликовала фотографию, ее лицо залито зеленкой. Она утверждает, что на нее напали представители ультраправых сил. Еще одна участница акции сообщила, что на нее напали с газовым баллончиком.

Пострадавшая Эльмира Мусаева рассказала о нападении на нее: «Я с подружкой пошла поесть. Мой транспарант - розовый, с надписью «Без равенства нет будущего» - уже был свернут. На улице Бассейной возле нас начали пробегать ребята около 25 лет, одетые в спортивные штаны, кто-то в балаклавах и с белыми шнурками на берцах. Они преследовали меня с подругой. Затем они подбежали со спины и вылили на голову зеленку. Люди не отреагировали, а ребята, смеясь, сбежали».

По словам девушки, сейчас с ней все хорошо и она находится в безопасном месте.

Организаторы призвали тех, кто пострадал после акции, звонить на горячую линию.

Кроме того, в Ужгороде участников марша за права женщин облили красной краской.

Как сообщила Mukachevo.net одна из участниц и организаторов акции журналистка Ярина Денисюк. Акция была посвящена правам женщин и теме насилия над женщинами.

«В Ужгороде таки сорвали акцию на 8 марта. Девушек облили краской. Полиция задержала около 7 атакующих, среди них было и несколько девушек. Как заметили присутствующие, одна из девушек является пресс-секретарем «Карпатської Січі», - сообщила она. - Мы собрались, чтобы напомнить о правах женщин и Стамбульской конвенции. Вдруг из-за угла выбежал около 8 человек и облили красной простой краской, как для забора. На акции было много полиции, и в форме и без, поэтому практически всех поймали, но нападающие не особо и убегали».