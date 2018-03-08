Руководители государства поздравили женщин с Международным женским днем - 8 Марта.

В своем поздравлении Президент Петр Порошенко отметил, что благодаря женщинам украинцев ждут победы. «Женщина – символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла. Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!» - написал Глава государства на своей странице в Facebook.

Также поздравительное сообщение в Facebook разместил премьер Владимир Гройсман.

«Кажется, это банальные вещи, но какими бы жизненными путями не ходили мы, мужчины, в конце концов убеждаемся: мамины слова - самые важные, объятия любимого - самые желанные, улыбка дочери - самая светлая. Спасибо вам, наши дорогие. С праздником вас!» - написал он.