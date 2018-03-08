«Газпром» изменит свой нынешний курс в деле газовых долгов после выборов президента России, запланированных на 18 марта. Об этом в эфире 5 канала заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Действительно ли «Газпром» хочет этого арбитража? Или это политическая игра? На мой взгляд, это политическая игра, потому что оба контракта, подписанные между «Нафтогазом» и «Газпромом», предусматривают до арбитража проведение переговорной процедуры. В одном случае - 45 дней на проведение переговорной процедуры, в другом - 30 дней. Кроме того, если мы вспомним, когда началось арбитражное разбирательство «Газпром»-«Нафтогаз» и «Нафтогаз»-«Газпром», то это было летом 2014 года. Сколько лет прошло? Они будут выполнять, должны выполнять условия контрактов, несмотря на то, что они в арбитраже. Кроме того, для чего это делалось мы прекрасно понимаем. Они не могли это пропустить мимо себя как решение, которое их не устраивало. Если смотреть на то, что они сейчас собираются выходить из Европейской конвенции по правам человека, то почему вообще не пренебрегать решением Стокгольмского арбитража?» - сказала Зеркаль.

«Я не думаю, что все это будет в этом же русле продолжаться после выборов. Во-первых, им надо решать вопрос транзита и действительно обеспечивать надежность в качестве поставщика в Европу», – заявила она.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.