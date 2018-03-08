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Сегодня, 8 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Украине на дорогах, кроме южной части, гололедица, ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

В Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях гололед, в восточных областях местами налипание мокрого снега.
ForUm

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