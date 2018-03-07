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Европейский парламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта, а также в Азербайджане 11 апреля. Об этом заявили в среду сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макалистер и Линда Макаван, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

«Европарламент не будет наблюдать за этими электоральными процессами и, следовательно, также  комментировать этот процесс и его результаты, которые будут объявлены. Ни один отдельный депутат Европарламента не будет иметь мандата наблюдать и комментировать эти электоральные процессы от имени ЕП», - отметили в законодательном органе ЕС, сообщает Укринформ.

Как объяснили в Европарламенте, если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то это они будут делать по собственной инициативе, и Европарламент не будет нести ответственность ни за какие заявления или действия относительно этого.

«Предложения российских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие и размещение противоречат основополагающим этичным принципам наблюдения за выборами», - отметили в Европарламенте.

Напомним, выборы президента России запланированы на 18 марта.  
ForUm

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