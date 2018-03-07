Сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» объявила, что самолет Ан-26 с российскими военными на борту был сбит.

По самолету, говорится в заявлении «Джейш аль-Ислам», был открыт огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли, сообщает «Медуза».

Уничтожение российского самолета, утверждает «Джейш аль-Ислам», стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.

Напомним, в Сирии при заходе на посадку разбился российский транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились 39 российских военных.

Минобороны РФ заявило, что огневого воздействия на самолет не было. Основной версией авиакатастрофы считается техническая неисправность.