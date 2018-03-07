также в разделеМир
Европарламент не будет направлять наблюдателей на выборы в РФ 28
Вещество, которым отравили бывшего шпиона РФ, ранее использовала ФСБ 40
Харассмент в Госдуме: Спикер посоветовал журналисткам менять работу, если опасно 28
В Госдепе США заявили, что не запрещали контакты с Польшей 35
В Чечне разбился вертолет, погибли 6 человек 45
Coca-Cola впервые в своей истории выпустит алкогольный напиток 38
В Госдуме разгорается скандал: журналистки обвинили депутата в домогательствах 104
На Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение из-за беспорядков 70
В Варшаве отрицают, что США запретили контакты с Польшей 47
На борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились 39 российских военных 67
КНДР согласилась на приостановку ядерных испытаний и переговоры с США 39
В Кремле прокомментировали отравление экс-полковника ГРУ 68
В Сирии разбился российский транспортный самолет, 32 погибших 119
Британские СМИ сообщили, чем могли отравить российского шпиона 69
Иран пригрозил возобновить производство обогащенного урана 40
Полиция Британии: Экс-сотрудник ГРУ находится в отделении интенсивной терапии 48
На пост главы Каталонии выдвинут арестованный сепаратист Санчес 28
SpaceX запустила в космос свой самый тяжелый спутник 69

Сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» объявила, что самолет Ан-26 с российскими военными на борту был сбит.

По самолету, говорится в заявлении «Джейш аль-Ислам», был открыт огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли, сообщает «Медуза».

Уничтожение российского самолета, утверждает «Джейш аль-Ислам», стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.

Напомним, в Сирии при заходе на посадку разбился российский транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились 39 российских военных.

Минобороны РФ заявило, что огневого воздействия на самолет не было. Основной версией авиакатастрофы считается техническая неисправность.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги