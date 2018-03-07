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Президент Петр Порошенко посмертно наградил орденом «За мужество» III степени за мужество, доблесть, героизм, проявленные при исполнении служебного долга, старшую медицинскую сестру отделения 10 отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, сержанта Сабину Галицкую, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Во время встречи с женщинами - представительницами силовых структур, которые принимали или принимают участие в отражении агрессии на востоке нашего государства, Президент вручил государственную награду родителями Сабины Галицкой.

Президент подчеркнул, что сейчас большое количество украинских женщин находятся на фронте и принимают непосредственное участие в боевых операциях и стоят на защите Украинского государства.

Порошенко отметил, что Сабина Галицкая имела очень мирную профессию. «Эта хрупкая украинская девушка-воин, начиная с 2016 года, участвовала в обороне украинской земли от российского агрессора. Сабина была высокопрофессионально подготовлена, добросовестно и тщательно выполняла свои обязанности санинструктора», - сказал он.

Глава государства напомнил, что Вооруженные силы Украины освободили поселок Катериновка, где люди жили в так называемой «серой зоне» и были полностью лишены каких-либо нормальных условий жизни: не работала школа, отсутствовало тепло, часто не было света и не было никакой медицинской помощи.

«И Сабина это восприняла как свою личную задачу: поехать туда со своими боевыми товарищами для того, чтобы помочь людям, спасти их жизни. Как она до этого спасала жизнь нашим раненым воинам на передовой, и так же помогала местному гражданскому населению», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что сержант Галицкая погибла в результате обстрела так и не доехав до места назначения. «И об этом случае сейчас знает весь мир - когда украинский воин, украинская девушка едет помогать, а российские агрессоры и подконтрольные им наемники расстреливают бронемашину», - добавил он.

Присутствующие почтили минутой молчания память Сабины и всех погибших, отдавших жизнь, защищая Украину.

Порошенко поблагодарил родителей Сабины - маму Татьяну Михайловну и отца Станислава Бернадовича, за то, что воспитали такую ​​дочь, которая навсегда будет примером украинской женщины, украинского воина, украинского патриота.

Напомним, 20 февраля в результате обстрела возле села Катериновка Луганской области погибла 23-летняя сержант, военная медсестра Сабина Галицкая, которая служила в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины. 
ForUm

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