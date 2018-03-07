Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Киевской области деятельность нарколаборатории по производству синтетических наркотиков и психотропных веществ, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что лаборатория по изготовлению метадона и амфетамина действовала на территории бывшего предприятия по переработке древесины, которое находится в одном из сел Вышгородского района Киевской области. Дельцы обустроили производство в специально построенном бункере площадью почти сто сорок квадратных метров на глубине четыре метра.

Во время обысков помещения лаборатории правоохранители обнаружили почти килограмм метадона, полкилограмма амфетамина, пятьсот растений «коки», которые злоумышленники планировали использовать для синтеза в изготовлении кокаина.

Сотрудники СБ Украины изъяли оружие - автоматический пистолет «Стечкина», пистолет-пулемет Дегтярева, два автомата Калашникова, подствольный гранатомет, семнадцать гранат «ВОГ» и «РГД», противотанковую мину с запалом и двести патронов различного калибра.

Правоохранители задержали на месте «производства» одного из злоумышленников - жителя Киевской области - по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках открытого уголовного производства задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

Во время досудебного следствия устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности. Разоблачение нарколаборатории проводилось совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры Киева.