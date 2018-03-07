также в разделеОбщество
7 марта. Картина дня 25
Порошенко наградил погибшую на Донбассе медсестру орденом «За мужество» 16
ГПСУ: Спецслужбы РФ трижды пытались похитить украинских пограничников 73
Адвокат: Решение Печерского суда по делу Курченко будет использовано стороной защиты в ЕСПЧ 28
В Полтавском горсовете из-за неубранных дорог избили чиновника 36
Сына замминистра образования отправили под ночной домашний арест 41
Раненый на военных учениях телеоператор после 8-месячного лечения вернулся домой 31
Военные пенсионеры начнут получать повышенные выплаты с середины марта 68
СБУ ликвидировала разветвленную сеть сбыта оружия из АТО 25
Нацгвардия не охраняет объекты ГТС 33
Управляющий делами УПЦ рассказал, как православные отмечают 8 Марта 47
«Черный список» Минкульта пополнился 7 фамилиями 104
На Харьковщине прикрыли псевдореабилитационные центры, где пациентов «лечили» молитвами 43
7 тысяч женщин получили статус УБД за участие в АТО 23
Боевики заявили о задержании в Донецке украинского «шпиона» 181
Суд назначил новое разбирательство по делу командира «Беркута» 29
СМИ: НАБУ проводит обыски у мэра Вишневого и помощника Ляшко 83
СМИ: Наличие единого оператора лотерей выведет рынок из тени 35

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Киевской области деятельность нарколаборатории по производству синтетических наркотиков и психотропных веществ, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что лаборатория по изготовлению метадона и амфетамина действовала на территории бывшего предприятия по переработке древесины, которое находится в одном из сел Вышгородского района Киевской области. Дельцы обустроили производство в специально построенном бункере площадью почти сто сорок квадратных метров на глубине четыре метра.

Во время обысков помещения лаборатории правоохранители обнаружили почти килограмм метадона, полкилограмма амфетамина, пятьсот растений «коки», которые злоумышленники планировали использовать для синтеза в изготовлении кокаина.

Сотрудники СБ Украины изъяли оружие - автоматический пистолет «Стечкина», пистолет-пулемет Дегтярева, два автомата Калашникова, подствольный гранатомет, семнадцать гранат «ВОГ» и «РГД», противотанковую мину с запалом и двести патронов различного калибра.

Правоохранители задержали на месте «производства» одного из злоумышленников - жителя Киевской области - по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках открытого уголовного производства задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

Во время досудебного следствия устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности. Разоблачение нарколаборатории проводилось совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры Киева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги