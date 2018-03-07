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Сотрудником полиции, который бросил гранату в автомобиль сотрудников СБУ в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная», оказался сержант Владимир Иваненко.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на источник в МВД.

«Ночью была объявлена полицейская операция «Сирена» по поиску старшины роты БПОП ГУНП в Киевской области старшего сержанта полиции Иваненко Владимира Юрьевича, 1991 года рождения. Это именно он ночью совершил сопротивление и убежал, кинув в машину работников СБУ гранату», - говорит источник.

Собеседник издания уточняет, что полицейский, предположительно, вооружен.

Напомним, вечером 6 марта в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная» взорвались две гранаты. В результате случившегося сотрудник СБУ получил ранения. Также сгорел автомобиль Toyota Camry. Подозреваемые скрылись в направлении Броваров.

Поданным СБУ, человеком, который взорвал гранаты, является бывший сотрудник «Беркута»

 

 
ForUm

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