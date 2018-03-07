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В Полтавском городском совете прибывшие на заседание исполкома активисты избили чиновника, а автомобилисты возле здания мэрии заблокировали движение транспорта в связи с ненадлежащей уборкой снега в городе.

Активисты перед заседанием исполкома возмущались тем, что из-за снежного коллапса в городе дороги превратились в каток.

Они принесли в зал пакеты с солью и песком, а когда начальник управления по вопросам обращения граждан Игорь Верига попытался их вынести, напали на него с кулаками. Полиция не стала задерживать активистов, нападавших на чиновника, сообщает УНИАН.

Как заявил депутат Полтавского горсовета, председатель городской организации ВО «Свобода» Юлиан Матвийчук, протестующие «требуют отчета профильного заместителя по вопросам ЖКХ Андрея Лямина».

Городской голова Полтавы Александр Мамай в запланированное время на заседание исполкома не явился.

Позже произошла стычка между активистом Евгением Мавлетбаевым и руководителем аппарата горсовета Романом Мельником.
ForUm

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