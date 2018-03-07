Национальное антикоррупционное бюро в феврале возбудило уголовное производство относительно злоупотреблений служебным положением должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, при принятии регуляторных решений в пользу энергетических предприятий холдинга ДТЭК. Об этом «Нашим грошам» стало известно во время допроса журналиста издания детективом НАБУ по этому поводу.

Отмечается, что производство №52018000000000158 возбуждено по ст. 364 и 191 УК. Из имеющихся материалов НАБУ подозревает, что на протяжении 2016-2017 годов служебные лица НКРЭКУ, злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах компаний энергетического холдинга ДТЭК, принимали регуляторные решения в пользу указанных компаний, в результате чего причинены тяжкие последствия интересам других производителей электроэнергии.

В рамках досудебного расследования исследуются, в частности, обстоятельства принятия НКРЭКУ решений о порядке распределения уполномоченным банком средств с текущего счета со специальным режимом использования ГП «Энергорынок».

В декабре 2016 года по результатам ряда решений НКРЭКУ и Министерства энергетикуи и угольной промышленности госпредприятие «Энергорынок» перечислило компаниям ДТЭК 676 млн грн и еще 10 млн грн государственным энергокомпаниям по долгам. Вместе с тем по алгоритму, определенному законом «Об электроэнергетике», эти средства должны быть распределены между предприятиям тепловой, атомной, речной, альтернативной электрогенерации и «Укрэнерго». Однако по решению НКРЭКУ кроме теплогенерации денег не получил никто.

В 2017-2018 годах НКРЭКУ и Минэнергоугля снова приняли ряд решений, по которым «Энергорынок» взял кредит в размере 2 млрд грн в «Ощадбанке» и отдал эти деньги предприятиям тепловой генерации для расчетов за уголь по долгам, накопленным по состоянию на 1 сентября 2017 года. Из этой суммы 1,48 млрд грн получила группа ДТЭК, остальные разделили «Центрэнерго» и «Донбассэнерго». Компании других видов электрогенерации, включая государственный «Энрегоатомом», снова не получили ничего, хотя эти средства по законному алгоритму должны делиться на всех.

Теплоэнергетики получили эти деньги бесплатно, выплату процентов по кредиту должен осуществлять «Энергорынок». Деньги на проценты собирают с потребителей Украины в виде специальной надбавки к тарифу.