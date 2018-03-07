Ночью 6 марта в лесном массиве Новоград-Волынского района Житомирской области рейдовая группа полицейских и лесоводов обнаружила группу черных лесорубов, которые во время задержания оказали сопротивление, применив огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба облполиции.

Около 03:00 ночи рейдовая группа полицейских и лесоводов, которые отрабатывали лесной массив неподалеку села Красная Воля, заметили группу неизвестных лиц, которые вырубали деревья. Появление правоохранителей и их требование прекратить противоправные действия неизвестные восприняли агрессивно и совершили сопротивление, в том числе с применением огнестрельного оружия. Для пресечения правонарушения полицейские совершили несколько выстрелов вверх.

В результате дальнейших действий правоохранители задержали трех человек, у которых изъяли незарегистрированное охотничье ружье. Сейчас идут дальнейшие следственно-розыскные мероприятия для установления всех участников события и обстоятельств.

Указанные мужчины были задержаны в соответствии со статьей 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Предварительная правовая квалификация события – статья 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.

6 марта задержанным, которые оказались жителями Ривненской области в возрасте 25-ти и 26-ти лет, объявлено о подозрении в совершении уголовного деяния, предусмотрено ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде заключения на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Ситуация в Новоград-Волынском районе под контролем. В район прибыли дополнительные силы полиции и специальное подразделение полиции особого назначения ГУНП. Они будут работать для обеспечения безопасности и правопорядка. Есть понимание и поддержка также коллег из Ривненщины, с которыми граничит указанный район», - прокомментировал начальник полиции Житомирщины Вячеслав Печененко.