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Утром 7 марта в Коростенский отдел полиции поступило сообщение о госпитализации с огнестрельным ранением 42-летнего жителя города. Предварительно установлено, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, сообщив о своих намерениях родных, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.  

По собранной правоохранителями информации, около 04:00 мужчина позвонил своей матери и сообщил, что намерен покончить с собой. А уже через 2 часа его госпитализировали медики с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения грудной клетки.

Предварительно, мужчина выстрелил в себя из собственного зарегистрированного карабина.

Сейчас врачи спасают его жизнь в медицинском учреждении.

Также установлено, что травмированный является депутатом Житомирского областного совета. Полиция начала соответствующие проверки, в ходе которых рассматриваются все возможные версии развития событий и причины.
ForUm

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