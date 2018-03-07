Утром 7 марта в Коростенский отдел полиции поступило сообщение о госпитализации с огнестрельным ранением 42-летнего жителя города. Предварительно установлено, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, сообщив о своих намерениях родных, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

По собранной правоохранителями информации, около 04:00 мужчина позвонил своей матери и сообщил, что намерен покончить с собой. А уже через 2 часа его госпитализировали медики с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения грудной клетки.

Предварительно, мужчина выстрелил в себя из собственного зарегистрированного карабина.

Сейчас врачи спасают его жизнь в медицинском учреждении.

Также установлено, что травмированный является депутатом Житомирского областного совета. Полиция начала соответствующие проверки, в ходе которых рассматриваются все возможные версии развития событий и причины.