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Национальная гвардия Украины не охраняет объекты газотранспортной системы страны, заявили в пресс-службе НГУ.

«После пресс-конференции коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» в некоторых СМИ появилась информация о том, что якобы Нацгвардия взяла под усиленный контроль объекты газотранспортной системы Украины. Эта информация не соответствует действительности. На данный момент Национальная гвардия Украины не осуществляет охрану ни одного объекта газотранспортной системы Украины», - говорится в сообщении.

В НГУ призвали представителей средств массовой информации использовать проверенную информацию из официальных источников.

Напомним, 5 марта коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что НАК усилила охрану объектов газотранспортной системы после решения Стокгольмского арбитража по контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Витренко напомнил ситуацию, которая ранее случилась в Туркменистане, когда во время конфликта с «Газпромом» произошли взрывы на туркменских газопроводах.
ForUm

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