Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в домогательствах. Это может восприниматься как попытка дискредитации, сказал он и посоветовал менять работу, если журналистки чувствуют опасность в парламенте, сообщает ВВС.

Поздравляя женщин - парламентских корреспондентов с 8 Марта, Володин сказал: «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу».

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о реакции на новые обвинения в адрес депутата Слуцкого, выдвинутые накануне журналисткой Би-би-си Фаридой Рустамовой.

Накануне Русская служба Би-би-си опубликовала расшифровку аудиозаписи, на которой председатель комитета Госдумы по международным делам Слуцкий (ЛДПР) предлагает корреспонденту Би-би-си Рустамовой стать его любовницей. Рустамова рассказала, что подверглась физическим домогательствам со стороны депутата.

«В рамках предвыборной кампании представители Би-би-си, любимого мной «Дождя», грузинского телевидения заявляют о домогательствах. Политика – для политиков, и поэтому мы будем этим вопросом заниматься, но там есть две стороны: если в рамках правового разбирательства выяснится, что это провокация? Обидел – извинись, спровоцировал – ответь», - сказал Володин.

«История произошла на пике предвыборной кампании. Это может восприниматься как попытка дискредитации», - цитирует спикера телеканал «Дождь». Кроме того, Володин подчеркнул, что обвинения звучат «со стороны иноСМИ».

«Если бы такие обвинения были выдвинуты, скажем, в адрес сенатора Маккейна журналистками Russia Today или «Спутника», то исход был бы предрешен», - добавил Володин. Спикер предложил дождаться итогов рассмотрения всех жалоб на Слуцкого в комиссии по этике Госдумы.

В феврале с обвинениями Слуцкого в домогательствах выступили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, ранее работавшая на грузинском телевидении, и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук.

Ранее Володин комментировал ситуацию с харассментом в Госдуме в ином ключе. «Озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет, - говорил спикер. - Но эту проблему нужно решать только в правовом поле».

2 марта спикер пообещал взять ситуацию со Слуцким под личный контроль. Котрикадзе, Жук и Рустамова подали заявления в думскую комиссию по этике, как им и советовал это сделать спикер Думы.

Помимо трех журналисток, открыто обвинивших депутата от ЛДПР, были и другие, кто жаловался на его действия, но не предавал дело огласке.