Власть навязывает стране идею о членстве в ЕС и НАТО, несмотря на то, что это несет угрозу национальной безопасности и суверенитету. Об этом заявил лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

«Неотложный» законопроект о нацбезопасности, закрепляющий в качестве «фундаментальных национальных интересов Украины» членство в ЕС и НАТО, внесен в парламент. Спикер назвал его важным «как для реформы сектора госбезопасности, так и для существенного шага на пути в НАТО» и выразил надежду на быстрое принятие. Похоже, в Украине власть и народ живут в параллельных реальностях», — написал Медведчук на Facebook.

По его словам, украинцы пытаются выжить в условиях, которые создала бездарная команда евроинтеграторов, разорвав взаимовыгодное сотрудничество с традиционными партнерами и обвалив экономику страны.

«Разочарование в идеях евромайдана очевидно: сегодня евроатлантическую интеграцию поддерживает не более 43% населения. Власть же, не желая замечать плоды своих «трудов», кормит общество сказками о близком европейском рае и навязывает стране национальную идею в виде членства в ЕС и НАТО, несмотря на то, что это несет угрозу национальной безопасности и суверенитету», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».