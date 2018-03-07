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Компания Coca-Cola планирует впервые за 130 лет существования выпустить алкогольный напиток, пишет The Telegraph.

Решение о выпуске нового продукта, предназначенного, в первую очередь, для японского рынка, в руководстве компании назвали историческим, передает 112 Украина.

Так, Coca-Cola планирует завоевать долю в сегменте «чжухай» — напитков с фруктовыми вкусами, содержащих около 5% алкоголя.

Отметим, что рынок напитков «чжухай», по данным японских аналитиков, с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25%.

Coca-Cola, как и другие производители газированных безалкогольных напитков, последние годы сталкивается со снижением продаж по всему миру. Такая тенденция связана с тем, что потребители сокращают потребление напитков, содержащих сахар.
ForUm

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