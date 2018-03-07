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7 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,27-26,31 гривни за доллар.

Об этом сообщает Экономическая правда.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,08-26,12 гривни;

Евро - 32,36-32,41 гривни;

Российский рубль - 0,4578-0,4588 гривни.

Национальный банк в среду объявил аукцион по покупке до 100 млн долларов.

Стоимость евро относительно доллара поднялась до 1,2419 доллара по сравнению с 1,2404 доллара на закрытие рынка во вторник.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 7 марта на уровне 26,35 гривни.
ForUm

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