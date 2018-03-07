США «грубо и нагло» обманули Россию во время Евромайдана в Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.



«К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила Майданы, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации», — приводит слова Путина РИА Новости.

Он заявил, что Россия согласилась, а через день в Украине произошел «государственный переворот».

«Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что, «фактически Америка своими руками совершила этот переворот, поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю киевскую власть — они загнали себя в угол».

Как отметил российский лидер, этот случай стал первым серьезным обманом со стороны американских партнеров. «Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было», — добавил он.