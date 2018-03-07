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Народный депутат Надежда Савченко оперирует в основном манипулятивной информацией в своих публичных выступлениях. Такой вывод сделали эксперты проекта «Дословно», проанализировав выступления политика на телеканале «112 Украина» 15 января, 6 февраля и 1 марта, сообщили ForUm’у в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

Для анализа эксперты отобрали несколько фактов, на которые опиралась Савченко во время своих выступлений. Из пяти проанализированных заявлений политика три были манипулятивными, одно было ложью и только одно оказалось правдивым.

«К Надежде Савченко достаточно часто обращаются за комментарием по вопросам военного дела, поскольку народный депутат имеет хорошую экспертизу после 10 лет службы в ВСУ. Поэтому очень странно фиксировать такое большое количество неточностей и манипуляций в ее выступлениях по армии и обороне страны», - отметил председатель Комитета избирателей Украина Алексей Кошель.

В рамках проекта «Дословно» проходит фактчекинг заявлений ведущих политиков.

Ранее были проанализированы заявления Юлии Тимошенко, Владимира Гройсмана, Вадима Рабиновича, Саакашвили, Олега Ляшко, Семена Семенченко, Олега Березюка,

Арсения Яценюка, Игоря Грынива, Артура Герасимова, Андрея Садового и Сергея Каплина.
ForUm

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