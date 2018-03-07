На протяжении октября-декабря 2017 парламентские политические партии потратили 199 млн грн, из которых 197 млн – деньги государственного бюджета Украины.

Как сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины, четверть суммы, 56 млн, была направлена на рекламу в СМИ. Из них 40 млн составили расходы на рекламу по телевидению, что является рекордным показателем. Партии потратили на рекламу по ТВ столько же средств, сколько на зарплаты (27 млн) и аренду помещений (15 млн) вместе взятые.

Больше всего денег на рекламу направили ВО «Батькивщина» и «Народный Фронт»: 63% и 33% от общих затрат партий.

«Народный Фронт» заплатил за размещение рекламы на телевидении 18 млн грн. Средства получили ООО «Медиапартнество», «Глобал медиа групп», «Старлайт Бренд Контент», деятельность которых эксперты связывают с такими телеканалами как ICTV, СТБ, Новый канал и др. Назначение средств – размещение рекламных материалов на телевидении.

ВО «Батькивщина» потратила на рекламу по ТВ 10 млн грн. Из них более двух миллионов было заплачено за выступления на телеканале «Интер», 96 тыс. – за выступление на телеканале ICTV. Также более четырех миллионов было перечислено за выступления ООО «Старлайт Бренд Контент», три миллиона – ООО «Глобал медиа групп».

Также значительный процент средств на рекламу направили «Оппозиционный блок» и Радикальная партия Олега Ляшко: по 18% от общих расходов.

ОБ перечислил более 5 миллионов гривен из всего 6 ООО «Интер реклама центр». Назначение средств – размещение материалов.

Радикальная партия Олега Ляшко потратила на рекламу по ТВ два миллиона гривен. Из них более 950 тыс. получило «Информагентство «112-Украина», еще 800 тыс. – ООО «Телеканал «Прямой». Деньги переданы за размещение информационных роликов и видеоматериалов в эфирах телеканалов.

БПП «Солидарность» потратила на рекламу по ТВ 8% от всех средств, «Самопомич» - 1%.

«Как и в прошлом, накануне новогодних праздников партии массово разместили рекламу на центральных телеканалах за государственные средства. В 2016 году на это ушло 35 млн, в 2017 году – 40 млн. Таким образом политические партии поздравили украинцев с праздниками за их же деньги. Мы ожидаем, что с приближением президентских и парламентских выборов суммы расходов на рекламу будут расти. Это является негативной тенденцией, что дает основания говорить о нецелевом использовании средств со стороны политических партий», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.