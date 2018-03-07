Вещество, которым, предположительно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002 году, сообщает Радио Свобода. Речь идет о сильнодействующем синтетическом наркотике фентанил, действие которого значительно сильнее действия героина.

Информация о том, что газ на основе фентанила ФСБ использовала при штурме театрального центра на Дубровке, содержится, в частности, в официальном ответе спецслужбы на запрос главы движения «За права человека» Льва Пономарева. При этом следы наркотика в образцах одежды заложников террористов, захвативших театральный центр, обнаружили в 2012 году специалисты научно-технологической лаборатории британского министерства обороны. Эта лаборатория находится в Солсбери. Именно в этом городе в воскресенье в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) России. В 2004 году он был осужден в Москве по обвинению в шпионаже в пользу английской разведки, а в 2010-м был обменен – вместе с другими людьми, – на российских агентов, пойманных в США, включая Анну Чапмен. Как минимум с 2011 года Скрипаль вместе с дочерью жил в Солсбери.

Официально о том, от какого именно отравляющего вещества пострадал бывший офицер ГРУ, пока не сообщалось. В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили о готовности дать «решительный ответ», если выяснится, что к отравлению Скрипаля причастна Москва. В Кремле утверждают, что не располагают официальной информацией о произошедшем с бывшим разведчиком.

В настоящее время 66-летний Скрипаль и его дочь находятся в больнице. Во вторник стало известно, что в больницу с симптомами отравления также попали двое британских полицейских, которые занимаются расследованием произошедшего с экс-полковником ГРУ.