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Государственный департамент США утверждает, что информация о введении в Белом доме запрете на двусторонние контакты с Польшей из-за закона об Институте национальной памяти является неправдивой.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт, сообщает Европейская правда со ссылкой на Onet.pl.

«Информация о прекращении сотрудничества по безопасности или диалога на высоком уровне является просто неправдивой. Польша – наш близкий союзник в рамках НАТО, ничего не изменилось. Однако это не означает, что мы согласны с принятым законом, и мы это четко дали понять», - сказала она.

По словам Нойерт, разговоры между Вашингтоном и Варшавой продолжаются.

В ответ на вопрос о возможной встрече президентов Польши и США в рамках июльского саммита НАТО спикер Госдепа ответила, что «до тех пор еще многое может произойти».

«Но мы не откажемся от обязательств по безопасности Польши», - подчеркнула Нойерт.

Напомним, ранее польское издание Onet сообщило, что США ввели ограничительные меры против польской власти из-за закона об Институте национальной памяти.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении издания, президент Польши Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий не смогут посетить Белый дом и встретиться с Дональдом Трампом и другими американскими высокопоставленными чиновниками, пока в закон не будут внесены изменения.

В польском правительстве опровергли эту информацию.

 
ForUm

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