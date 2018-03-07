Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о готовности стать премьер-министром или мэром Одессы. Об этом он сказал в интервью Meduza.

«После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры», - заявил политик.

По словам Саакашвили, на предыдущем рабочем месте у него не было никаких полномочий по отношению к одесской мэрии.

«Чего-то мы добились, но надо понимать, что это даже не сотая часть того, что я хотел сделать. И у меня вообще никаких полномочий не было по отношению к одесской мэрии. Одесская мэрия полностью в руках бандитов, и эти бандиты прямо носят деньги в администрацию президента каждый месяц. Вот и вся история. Поэтому, к сожалению, сам город Одесса, который я очень люблю, никак не изменился, кроме того, что мы открыли там несколько пляжей для людей», - сказал он

«Я готов быть премьером, я много раз об этом говорил», - добавил политик.

На уточняющий вопрос, или политик не собирается идти в президенты Украины, он ответил, что главные реформы должны проходить через правительство.

«Нет, конечно. Я считаю, что в Украине на переходном этапе не нужно два лица у власти. Президент пусть занимается обороной и внешней политикой, но реформы, изменения, ментальная революция — все должно проходить через правительство и через парламентское большинство», - подчеркнул Саакашвили.

Также он рассказал, что президент Украина Петр Порошенко раннее уже предлагал политику кресло премьер-министра, но, по его мнению, это был пиар со стороны главы государства.

«Но когда Порошенко мне сам предлагал это два или три раза, когда я с ним обсуждал условия, я понял, что это для пиара, для фасада, а потом меня просто уберут оттуда, не позволив сделать ни один реформаторский шаг. Он не хотел менять министров, не хотел новых выборов парламентских, не хотел избавляться от этого коррупционного большинства в парламенте. Вряд ли бы я смог со связанными руками и ногами достичь хоть какого-то успеха. Я этот опыт уже получил в Одессе. Если у премьера нет министров и парламента, это ничуть не лучше, чем бесправный губернатор Одессы. Так что я от должности отказался», - отметил Саакашвили.

Напомним, лидеру «Руху нових сил» Михаилу Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

12 февраля Саакашвили депортировали в Польшу.