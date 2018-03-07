Украина не закупает в Европе газ по цене в четыре раза выше, чем у российского «Газпрома». Об этом заявили в компании «Нафтогаз Украины» в ответ на запрос Радио Свобода.

«Это неправда. Цены действительно поднимались до 1000 долларов за тысячу кубометров и выше, что более чем в четыре раза дороже, чем должен поставить по контракту «Газпром». Но по той цене мы не покупали. Мы купили на 34% дороже у нескольких поставщиков. То есть при цене около 240 долларов в «газпромовском» контракте, который он нарушил, не дав газ, мы закупили эти объемы по цене примерно на треть выше», - заявили в «Нафтогазе».

Как сообщал ForUm, 2 марта «Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

«Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «НАК Нафтогаз Украины». Транзит газа через Украину в ближайшее время компания прекращать не будет.

Главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что газ напрямую из России обошелся бы в четыре раза дешевле.