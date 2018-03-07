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Апелляционный суд Киева отменил постановление Соломенского райсуда о возвращении прокуратуре обвинительного акта по делу бывшего командира второй роты киевского «Беркута» Анатолия Логвиненко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Его обвиняют в препятствовании деятельности народных депутатов Украины, профессиональной деятельности журналистов, а также в превышении власти при задержании в ночь с 22 января 2014 на 23 января 2014 участников «Автомайдана» и Евромайдан в Крепостном переулке в Киеве.

6 марта судьи Апелляционного суда рассмотрели жалобу прокурора, поданную на постановление Соломенского районного суда города Киева от 26 октября 2017 года.

«По результатам апелляционного рассмотрения удовлетворена апелляционная жалоба прокурора, постановление Соломенского районного суда города Киева от 26 октября 2017 по обвинению Логвиненко отменено и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции», - сообщили в суде.

Анатолий Логвиненко – один из руководителей расформированного спецподразделения «Беркут», который участвовал в разгоне мирных демонстраций в Киеве. В 2015 году ему несколько раз смягчали меру пресечения. Сначала это был домашний арест и браслет, потом речь шла только о ношении браслета и информирования о передвижении.

 
ForUm

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