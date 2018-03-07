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За минувшие сутки боевики совершили 3 прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб украинский военнослужащий», ю- говорится в сводке.

На луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, а из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – неподалеку Малинового.

На донецком направлении враг применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.

Напомним, с полуночи 5 марта на Донбассе вступило в силу новое перемирие.
ForUm

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