Во Львове представители националистических организаций блокированием Оперного театра вынудили певицу Ирину Билык публично признать Россию страной-агрессором. Как сообщает Львовский портал, участники акции устроили «коридор позора» перед входом в Оперный театр.

Организаторами акции стали представители организаций «Сокол», «Добровольческое движение ОУН», «Сопротивление Романа Шухевича», «Дух нации» и других. Их главным требованием было признание певицей агрессии России в отношении Украины.

Протестующие держали в руках фото Билык с названиями городов Донбасса, в которых проходили боевые действия, а также разлили перед входом театр свинную кровь и бросили туда две розы. Горожанам, купившим билеты на концерт, не позволяли пройти внутрь.

Певица признала, что государство Россия является агрессором по отношению к Украине.

Также на вопрос активистов, оккупирован ли Крым Россией, Билык ответила: «Крым должен быть нашим».

После этого блокирование концерта прекратилось, и людей начали впускать в Оперный театр.

Ранее активисты угрожали заблокировать концерт. По их словам, певица уже несколько раз делала неоднозначные шаги, которые касаются ее гражданской позиции.

В частности, в 2015 году Билык посетила оккупированный Крым через территорию России, хотя могла проехать через украинскую границу. Впоследствии она побывала в Кремлевском дворце, где приняла участие в праздновании юбилея российского певца Филиппа Киркорова.