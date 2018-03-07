Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак может приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины после проверок в соответствующих органах. Об этом рассказала первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар, комментируя заявления Собчак о намерении посетить Крым с согласия Киева, передает Крым.Реалии.

«Она как гражданка России, соответственно, как иностранный гражданин, имеет право въезда на территорию Крыма через материковую Украину. Для этого есть постановление, регламентирующее пересечение админграницы для иностранных граждан. Такие документы подаются в миграционную службу, которая вправе рассматривать такие документы до 5 суток, прежде чем выдать соответствующий пропуск. В случае если она, например, посещала Крым через закрытые пункты пропуска и это станет известно соответствующим службам – ей могут запретить въезд даже на территорию материковой Украины», – сказала Джеппар.

Пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько сказал, что не в праве комментировать информацию о намерении Собчак посетить Крым, поскольку «это конфиденциальная информация и персональные данные человека».

Напомним, 6 марта кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.

18 октября 2017 года Собчак официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах в соседней России. Она называет себя кандидатом «против всех».

Собчак утверждала, что не будет проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму. Она заявляла, что аннексировав Крым, Россия нарушила международные обязательства.

По мнению Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма.

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину аннексии Крыма.