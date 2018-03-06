После восьми дней слушаний завтра, 7 марта, ожидается вердикт по делу о заочном суде над бизнесменом Сергеем Курченко. Печерский райсуд заседал сверхурочно.

Следственный судья Печерского райсуда в Киеве завершил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования относительно Сергея Курченко. Об этом во вторник, 6 марта, написал на своей странице в Facebook адвокат бизнесмена Сергей Полищук.

«Следственный судья Писанец В.А. завершил рассмотрение ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования относительно Курченко С.В. и теперь удалился в совещательную комнату», - написал правозащитник.

При этом адвокат указал на явные, по его мнению, нарушения законодательства со стороны следственного судьи.

«Как оказалось сегодня, по словам судьи, он самостоятельно ознакомился со всеми «доказательствами» стороны обвинения, наедине, а не как того требует закон - в зале судебных заседаний! Для этого сторона уголовного производства (сторона защиты) ему не нужна», - заявил Полищук

По словам защитника, подобные действия работника Печерского суда обусловлены давлением на него со стороны ГПУ.

«Заместитель генерального прокурора Енин Е.В. может собой гордиться! Он сумел повлиять публичными угрозами на Печерский суд, чтобы тот сверхурочно совершил рассмотрение его ходатайства! Могу официально констатировать факт, что для судьи Писанца В.А. не имеет никакого значения процессуальное законодательство Украины!» - прокомментировал адвокат.

Провозглашение судебного решения ожидается завтра, 7 марта, в 16:30. При этом защита Курченко, по словам Полищука, положительного для себя решения не ожидает.

«Этот «бой» длился 8 (рабочих) дней... и как оказалось, проиграл его суд! Ждем вполне прогнозируемое судебное решение «именем Енина-Писанца...», - резюмировал он.

Ранее еще один адвокат Курченко - Юрий Сухов - заявлял, что судья пытался «убрать» его из дела и назначить бесплатных адвокатов.