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Экспертиза подтвердила, что обнаруженные в палаточном городке под Верховной Радой гранаты – боевые. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Гранаты из палаточного городка возле Рады оказались боевыми – экспертиза ГНИЭКЦ», – написал он в Facebook.

Напомним, в субботу, 3 марта, утром по решению суда полиция провела следственные действия возле Верховной Рады, во время которых было изъято 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин. 

По информации полиции, более 100 человек задержаны.

Позже в МВД сообщили о 7 пострадавших полицейских.

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими.
ForUm

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