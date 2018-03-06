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В Киеве начали сносить МАФ-ресторан, который вырос из сигаретного ларька.  Об этом сообщил глава КП «Киевблагоустройство» Андрей Андреев.

«Информирую, что сегодня на пересечении улиц Гарматной и Борщаговской начат многодневный демонтаж огромного незаконного сооружения, которое, собственно, и МАФом назвать нельзя. Это был настоящий ресторан! С кальяном, мясом, алкоголем, ТВ-плазмой, мягкими диванами и... двумя залами - для курящих и тех, кто не курит. А начиналось все с маленького и  законного ларька по продаже табака», - написал он в Facebook.

Затем владельцы достроили летнюю площадку.

«Но и этого оказалось мало! Летник быстро перестроили в полукапитальное сооружение с цементом, кирпичом, мощными балками и крышей», - добавил Андреев.

Он подчеркнул, что сооружение возведено на участке, под которым проходит важная городская артерия «водоканала», ремонтники которого не имеют доступа к трубе большого диаметра.

«Это - прямое нарушение городских технических норм. Не говоря уже об отсутствии разрешительных документов на постройку. Считаю этот бар-ресторан «Пронто» - верхом наглости», - резюмировал чиновник.

 
ForUm

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